На Луганщині контрабандисти засипали прикордонний рів

Співробітники Управління СБУ в Луганській області поруч з одним з прикордонних населених пунктів Антрацитівського району затримали дві вантажівки, на яких місцеві мешканці намагалися контрабандою вивезти з України до Росії велику партію імпортного взуття та поліетиленових пакетів вітчизняного виробництва.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, вартість вилученого вантажу – понад 300 тис. грн. Як з’ясували оперативники, зловмисники планували реалізовувати товар на ринках Ростовської області в Росії. Затриманим правопорушникам доведеться відповідати перед законом за статтею 201 Кримінального кодексу України (контрабанда).

Нелегальних перевізників співробітники УСБУ затримали недалеко від загороджувального рову, що його незадовго до цього вирили прикордонники уздовж лінії держкордону. Причому рів був акуратно засипаний землею саме на ширину машини. Правоохоронці зауважують, що подібні “земляні роботи” громадяни, котрі промишляють контрабандою, встигли провести вже на цілому ряді ділянок прикордонного рову.