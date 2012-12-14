У Харкові міліція затримала 22-х учасників ходи на підтримку Павличенків

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, учасники ходи, яка тривала вчора з 18.30 до 21.00, пройшли від станції метро «Спортивна» по вулиці Плеханівській до вулиці Раднаркомівська, де розташоване обласне управління міліції.

За даними ВЗГ, у ході брали участь близько 400 осіб, їх супроводжували майже 200 працівників міліції.

Близько 20.00 учасники ходи розпочали пікетування ГУМВС у Харківській області. За даними міліції, учасники ходи на підтримку сім’ї Павличенків намагалися спровокувати сутичку з працівниками міліції.

«Коли колона підійшла до Головного управління МВС України в Харківській області, учасники заходу, розташувавшись у сквері Перемоги на протилежній стороні від будівлі, почали кидати у працівників міліції шматки снігу, петарди, димові шашки, сміття, палили фальш-файєри. При цьому вони використовували піротехнічні засоби, ображали працівників міліції огидними викриками, провокували на бійку», - зауважили у ВЗГ.

Працівники міліції затримали 22 найбільш активних правопорушників і доставили їх до Київського райвідділу міліції Харкова. На затриманих складено адміністративні протоколи. Усі вони зобов’язані явитися до суду Київського району Харкова. Пізніше їх відпустили.

Близько 20.30 решта учасників ходи розійшлися.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня 2012 47-річний киянин Дмитро Павличенко та його 19-річний син Сергій були засуджені за вбивство судді Шевченківського райсуду Києва Сергія Зубкова до довічного ув'язнення і 13 років в'язниці відповідно.

По всій Україні пройшли акції на підтримку родини Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства судді.