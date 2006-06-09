Ющенко: проект Ан-70 буде предметом переговорів на вищому рівні

Президент України Віктор Ющенко переконаний, що проект літака Ан-70 має перспективи і буде предметом переговорів з російською стороною на вищому рівні. Про це він повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам після огляду експозиції V Міжнародного авіакосмічного салону "Авіасвіт-21". "Українська сторона переконана, що проект Ан-70 - це один з кращих проектів останніх двадцяти років", - сказав президент. Він додав, що характеристики цього літака дають всі підстави говорити про те, що в найближчі 15-20 років він формуватиме "авангардну політику у сфері такого типу літаків". "Тому нині ховати таку модель було б неприпустимим", - підкреслив він.

Водночас, на переконання В.Ющенка, є питання активізації переговорів з Росією щодо подальшої долі Ан-70. "Я не поділяю скептицизму, що існує, в тому числі і в деяких ЗМІ, про те, що доля машини приречена, а російська сторона відмовилася від участі в реалізації цього проекту. Насправді цей проект живий", - сказав В. Ющенко.

Він додав, що тема Ан-70 була предметом "гарячого обговорення" на засіданні підкомісії з військово-технічної співпраці, яка діє в рамках міждержавної комісії Ющенко-Путін. Нагадав, зокрема, що заборгованість російської сторони за проектом становила рік тому близько 47 млн. дол. За словами В.Ющенка, він розмовляв про цей борг з Президентом Російської Федерації. "Для того, щоб проект рухався, нам, безумовно, треба бути послідовними щодо зобов`язань, які взяли обидві сторони. Я досі вважаю, що це одна з перспективних авіарозробок, і українська сторона, поза сумнівом, ставитиме питання про неї на порядку денному двосторонніх переговорів України і Росії на високому рівні", - наголосив Президент.

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