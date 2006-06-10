Зенітні комплекси, авіадвигуни та права на інтелект

Україна висловила готовність підписати з Росією угоду про обмін інформацією щодо торгівлі переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК). Така співпраця обговорювалася 9 червня в Києві на засіданні підкомісії з військово-технічної співпраці двох країн. Як повідомив журналістам перший заступник міністра промислової політики України Олег Уруський, російська сторона вже передала проект відповідного документа, який проходить узгодження в Україні.

Сторони обговорили також проект угоди про охорону прав інтелектуальної власності на спільні розробки у сфері оборони. "Ніщо не заважає підписати його до кінця року", - сказав О.Уруський.

Вирішено не підписувати документ про спільні науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи. Він замислювався сім років тому під конкретні проекти у сфері військово-промислового комплексу. Сторони дійшли висновку, що наявна правова база дозволяє вести ці роботи в напрямках, що цікавлять.

О.Уруський зазначив, що обговорювалося питання постачань українських двигунів до російської авіатехніки, зокрема до літаків Як-130. Для цього пропонується підписати додатковий протокол до наявної угоди про співпрацю в авіабудуванні.

Щодо літака Ан-70 учасники зустрічі констатували, що проект реалізовується. Проблемні питання винесуть на засідання підкомісії з безпеки під керівництвом міністрів оборони двох країн.

Розглядалася і подальша доля недобудованого крейсера "Україна". До цього питання повернуться після підготовки "Укрспецекспортом" конкретних пропозицій щодо продажу.

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