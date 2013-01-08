Фонд держмайна за 2012 зміг продати лише 67% від запланованого

За інформацією прес-служби, надходження від оренди держмайна за підсумками минулого року становили 1 млрд 56 млн грн (127% плану), дивідендів із пакетів акцій, що перебувають у держвласності - 575 млн грн (208%).

Нагадаємо, минулого року кошти надійшли від приватизаційного продажу акцій «Західенерго» (1,9 млрд грн), «Донецькобленерго» (467,6 млн грн), «Вінницяобленерго» (176,2 млн грн), «Закарпаттяобленерго» (140,7 млн грн), «Дніпроенерго» (1,179 млрд грн), «Дніпрообленерго» (660,1 млн грн), «Крименерго» (256,1 млн грн), «Харківська ТЕЦ-5» (339,9 млн грн), а також акцій низки облгазів.

Всього у 2012 р. планувалося отримати від приватизації 10 млрд грн, від оренди держмайна - 830 млн грн, дивідендів - 276 млн грн.