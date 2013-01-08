Міліція каже, що журналіст, якого прослуховували, сам заважає слідству

У Головному слідчому управлінні МВС України заявляють, що дії львівського журналіста та редакції газети "Експрес" не сприяють своєчасному та об’єктивному з'ясуванню обставин щодо виявлення "пристрою" та його призначення.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю МВС України.

"Це, у свою чергу, утруднює процес надання кваліфікованої оцінки цієї події слідчими та прийняття відповідного рішення", - йдеться у повідомленні.

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У МВС підтвердили, що слідством розглядається версія щодо перешкоджання законній професійній діяльності представника мас-медіа. "Сам же він відмовився видати правоохоронцям знайдений ним підозрілий предмет, а також не захотів пояснити, чому звернувся до міліції лише через добу після його виявлення", - зазначили у міністерстві.

У міліції також нагадали, що журналіст видання «Експрес» Тарас Зозулінський звернувся з заявою про злочин лише 6 січня, на наступний день після подій. "Того ж дня вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.171 Кримінального кодексу України", - наголосили в УЗСГ МВС.

Крім того, у міліції звернули увагу на те, що у день здійснення повідомлення про злочин провести огляд помешкання заявника працівники міліції не змогли, оскільки сам журналіст надати правоохоронцям дозвіл на огляд помешкання відмовився. "У зв’язку з цим члени слідчо-оперативної групи змогли здійснити лише огляд вхідних дверей помешкання. При цьому слідів незаконного проникнення у житло фахівці не виявили. Огляд квартири заявника було здійснено на підставі ухвали суду лише наступного дня, тобто 7 січня. Громадянин Зозулінський також не видав працівникам міліції знайдений ним предмет та відмовився пояснити, де наразі знаходиться знайдений ним пристрій, а також той факт, чому він звернувся до міліції майже через добу після виявлення "підозрілої знахідки", - йдеться у повідомленні.

У міліції також зазначили, що при проведенні огляду квартири із залученням фахівців будь-яких пристроїв для прослуховування чи зняття інформації, а також слідів встановлення у квартирі таких пристроїв не виявлено. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня у Галицький райвідділ Львівського міського управління міліції звернувся журналіст львівської газети “Експрес” із заявою про виявлення в його приватному помешканні пристрою для негласного зняття інформації.

Чоловік повідомив, що у своїй приватній квартирі він виявив, за його припущенням, пристрій для негласного зняття інформації, який був зашитий у домашній одяг.

Водночас, на сайті газети “Експрес” 6 січня було розміщено інформацію про те, що “у приватній квартирі журналіста відділу розслідувань газети Тараса Зозулінського виявлено пристрій для негласного зняття інформації. Він був зашитий у домашній одяг, і знайдений абсолютно випадково”.

За даними газети, "Т.Зозулінський переконаний, що негласне проникнення у його квартиру та встановлення пристрою для негласного зняття інформації прямо пов’язане із його професійною діяльністю, зокрема, підготовкою до друку відділом розслідування газети “Експрес” ряду резонансних розслідувань. Також Т.Зозулінський є автором декількох розслідувань, опублікованих в газеті "Експрес" у грудні, зокрема, щодо причетності родини прем'єр-міністра України Миколи Азарова до заволодіння активами на кримському узбережжі, оборудок навколо дачі Президента у Магарачі, зловживань міліцейського підприємства коштами громадян України”.

У виданні зазначають, що “висококваліфікований експерт, який здійснив огляд пристрою, підтвердив, що це пристрій для негласного зняття інформації дуже високої якості із автономним джерелом живлення”.

Сьогодні, 8 січня, журналісти газети "Експрес" ухвалили рішення припинити співпрацю з міліцією щодо розслідування факту негласного проникнення невідомих осіб у квартиру журналіста "Експресу" та встановлення там пристроїв негласного зняття інформації. Відповідна офіційна заява редакції газети розміщена на інтернет-сайті видання.