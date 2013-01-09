В одному з банків Дніпропетровська вибухнув невідомий пристрій

11:24, 09 січня 2013
Суспільство
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В одному з банків Дніпропетровська стався вибух невідомого пристрою, внаслідок вибуху пошкоджено склопакет в приміщені банку.

В одному з банків Дніпропетровська стався вибух невідомого пристрою

Про це повідомляє Головне управління МВС у Дніпропетровській області на своєму сайті.

Як зазначається в повідомленні, сьогодні, 9 січня, о 04.45 до чергової частини Дніпропетровського міського управління міліції по спецлінії «102» від старшого зміни охорони ПАТ «Акта-банк» надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху невідомого пристрою пошкоджено один склопакет розміром 2,0 на 1,5 м скляної прибудови Дніпропетровського регіонального управління «Акта-банку», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53А.

За даним фактом слідчим відділом Бабушкінського райвідділу Дніпропетровського міського управління міліції відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Тип вибухового пристрою встановлюється.

Постраждалих немає.

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