Причиною вибуху біля банку в Дніпропетровську була граната

Причиною вибуху біля управління «Акта-банк» у центрі Дніпропетровська була граната.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Дніпропетровського міського управління міліції Петро Чистяков.

«Відповідно до попереднього висновку вибухотехнічної служби, тип вибухового пристрою класифікований як граната», - повідомив П. Чистяков.

За його словами, у момент події в будівлі перебували лише охоронець банку. Наразі ведуться слідчі дії, спрямовані на збір інформації й отримання записів з камер відеоспостереження.

П.Чистяков не повідомив інших подробиць про особу зловмисника і відпрацьовувані версії події.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля Дніпропетровського регіонального управління «Акта-банку», розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53-А стався вибух невідомого пристрою, в результаті вибуху пошкоджено склопакет у скляній прибудові банку.

За даним фактом слідчим відділом Бабушкинського райвідділу Дніпропетровського міського управління міліції відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).