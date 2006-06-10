Убито депутата блоку Тимошенко – другого за два дні

У суботу було вбито депутата фракції БЮТ Запорізької міськради Віктора Савкіна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, близько 11.00 В.Савкіна було розстріляно впритул на очах 13-річної доньки.

"Це вже друге замовне політичне вбивство депутата БЮТ за останні кілька днів", - наголошує у своїй заяві БЮТ.

"Позавчора криміналітет брутально розправився з представником нашого Блоку у Ніжині, депутатом міської ради Потильчаком Григорієм Петровичем, який очолював депутатську комісію з розслідування зловживань посадових осіб міськвиконкому", - говориться в заяві.

БЮТ розцінює вбивства В.Савкіна та Г.Потильчака як «політичні».

"Друге вбивство представника політичної сили, яка стала лідером останніх парламентських виборів, свідчить, що кримінал, бандити і корупціонери намагаються залякати тих, хто прагне встановити панування закону в Україні", - наголошує прес-служба.

"Блок Юлії Тимошенко заявляє про абсолютне безвладдя та анархію в Україні. У регіонах безкарно пануюча мафія насаджує свої кримінальні закони, а центральна влада демонструє цілковиту безпомічність", - підкреслюється у заяві.

"Безпорадність, непрофесійність та бездарність правоохоронних органів в боротьбі з криміналом призвела до того, що сьогодні злочинці почувають себе більш захищеними, ніж прості громадяни", - наголошується в заяві.

"Посилюються спроби розхитати суверенітет України, зростають ціни на енергоносії, на житлово-комунальні послуги та товари першої необхідності. Люди зубожіють на очах. Соціальне напруження, мовний сепаратизм та штучне розпалювання протистояння в Криму починає загрожувати основам самої державності", - констатує прес-служба.

У зв’язку з цим блок звертається до всіх учасників конституційного процесу "негайно створити дієву сильну владу, яка якнайшвидше забезпечить в державі диктат закону та права".

"Створена БЮТ слідча група, очолювана народними депутатами України, генералами СБУ Олександром СКИБИНЕЦЬКИМ та Андрієм КОЖЕМЯКІНИМ, займеться розслідуванням вбивств, не сподіваючись на деморалізовані силові структури", - наголошується в заяві БЮТ.