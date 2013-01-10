В Україні замість міліції хочуть зробити 5 поліцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Черних повідомив на засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

За його словами, у процесі реформування МВС планується створити національну поліцію та Державне бюро розслідувань. С.Черних уточнив, що це будуть центральні органи виконавчої влади, діяльність яких координуватиме Кабінет міністрів через міністра внутрішніх справ.

С.Черних зазначив, що для створення національної поліції необхідно буде внести зміни до чинного закону про міліцію або прийняти закон про поліцію.

Перший заступник міністра повідомив, що національна поліція України забезпечуватиме виконання основних правоохоронних функцій: охорона громадської безпеки, боротьба зі злочинністю, охорона прав і свобод громадян, розслідування злочинів, гарантування безпеки дорожнього руху.

У складі національної поліції пропонується створити фінансову поліцію, яка протидіятиме економічній злочинності.

Загалом, за словами С.Черних, до складу національної поліції мають увійти кримінальна поліція, поліція громадської безпеки, фінансова поліція, транспортна поліція та спеціальна поліція.

На наступному етапі реформування МВС планується створити Державне бюро розслідувань. С.Черних сказав, що це буде незалежний антикорупційний орган, наділений функціями проведення розслідування усіх типів злочинів, які вчиняють високопосадовці, працівники правоохоронних органів та судді. С.Черних додав, що така структура відповідатиме міжнародним стандартам та нормам нового Кримінального процесуального кодексу.