В Єнакієвому школярі з пістолетом винесли з магазину 4 пляшки пива і 4 гривні

В Єнакієвому Донецької області затримано двох школярів, які, погрожуючи пневматичним пістолетом, винесли з магазина 4 пляшки пива і 4 грн, повідомляє Головне управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що до Єнакіївського міського відділу міліції звернулася 20-річна продавець магазину із заявою про те, що двоє невідомих, перебуваючи у магазині, загрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволоділи чотирма пляшками пива і грошима в сумі 4 грн.

Працівниками кримінального розшуку і сектору кримінальної міліції у справах дітей протягом доби були встановлені підозрювані і доставлені до міськвідділу. Ними виявилися двоє 14-річних учнів місцевої школи-інтернату. За словами підлітків, пневматичний пістолет, який стріляє металевими кульками, вони знайшли на вулиці.