Турфірма "кинула" клієнтів на півмільйона

00:54, 12 січня 2013
Суспільство
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У Житомирі розпочато кримінальне провадження проти турфірми, яка обдурила клієнтів, не надавши оплачені путівки.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, "за попередніми даними, наразі до правоохоронних органів звернулося майже 300 осіб, які сплатили туристичній фірмі усі разом майже 500 тис. грн і не отримали жодної путівки для відпочинку".

За її інформацією, заяви у міліцію від потерпілих продовжують надходити. Люди скаржаться на одну з туристичних фірм, що не надала їм путівки, куплені за низькими цінами.

Усі заяви потерпілих туристів, в тому числі й ті, що надійшли у прокуратуру Житомира, Богунський райвідділ УМВС зареєстрував у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману або шахрайство). Розслідування справи триває. Процесуальне керівництво у справі прокуратура Житомира.

Як стало відомо УНІАН з інших джерел, люди дізналися про туристичну фірму, яка їх тепер ошукала, від знайомих, колег і близьких. Останні розхвалювали туроператора за гарні умови і низькі ціни. Цієї зими фірма пообіцяла клієнтам ще й новорічні знижки у розмірі 30-50%. Таку низьку ціну бізнесмени аргументували тим, що, нібито, якийсь благодійний фонд проводить акцію і готовий покрити частину витрат. Саме тому постраждалі почали бронювати путівки на українські та закордонні лижні курорти до цих новорічних свят ще влітку минулого року.

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