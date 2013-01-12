Прокуратура обіцяє знести незаконну огорожу біля санаторію в Криму

Про це заявив заступник прокурора Криму Ігор Шапкін, пише ”Дзеркало тижня. Україна”.

Раніше стало відомо, що належну санаторію територію відрізають від моря: приватна фірма-забудовник побудувала огорожу по схилу, що веде до набережної та пляжу. Як писало ZN.UA, місцеві жителі припускають, що до спроби незаконного захоплення пляжу причетний Віктор Медведчук, чий маєток розташований по сусідству.

Як підтвердив І.Шапкін, зведення будь-яких споруд на землях санаторію є незаконним. І як тільки прокуратура з`ясує, хто здійснює роботи, то відразу вживатиме заходи до знесення огорожі, пообіцяв він.

І.Шапкін зазначив, що фактам незаконного розпорядження землями оздоровниці вже дано оцінку в рамках кримінального провадження. Він повідомив також, що прокуратура вже кілька разів ”відбивала” неодноразові спроби вкрасти у санаторію більше половини належних йому 11,3 га землі.

Зокрема, вироком суду від 26 листопада 2012 підтверджено незаконність дій колишнього Алупкинського міського голови, головного архітектора Алупки та землевпорядника міськради з відведення земельних ділянок у межах території Бобровки 47 громадянам і 4 фірмам.

Вжитими прокуратурою заходами вже визнано недійсними 20 рішень щодо відведення ділянок. Готуються позови про скасування решти рішень і угод щодо земель оздоровниці.