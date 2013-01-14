У Києві більше 300 фанів знову вимагали звільнення Павличенків (фото)

Більше 300 футбольних уболівальників провели сьогодні в Києві акцію з вимогою звільнити Дмитра та Сергія Павличенків, засуджених за вбивство судді Шевченківського районного суду столиці Сергія Зубкова.

Як передає кореспондент УНІАН, акція пройшла зранку на Солом’янській площі біля Національної академії МВС України.

Сьогодні Апеляційний суд Києва має розпочати раніше перенесений розгляд апеляційної скарги адвокатів засуджених. Однак призначене на 10.15 судове засідання ще не розпочалося. Також невідомо, чи доставили до суду засуджених.

Між тим їхні прихильники, провівши напроти суду акцію на підтримку Павличенків, що тривала близько години, мирно розійшлися.

Як повідомлялося, Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня засудив Дмитра Павличенка до довічного ув'язнення, а його сина Сергія Павличенка, - до 13 років позбавлення волі за вбивство С.Зубкова.

По всій Україні пройшли акції на підтримку Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства судді.

С.Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку по вулиці Голосіївській, 13 в Києві.