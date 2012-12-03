Рада суддів хоче, щоб захисники Павличенків припинили свої акції

Текст звернення оприлюднено на офіційному веб-порталі Судової влади України.

У документі зазначається, що, згідно з Конституцією та законами України, суди вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі поданих сторонами обвинувачення та захисту доказів і відповідно до закону. Перегляд судових рішень можливий лише у передбачений процесуальним законом спосіб.

«Проведення масових акцій з метою схилити суд до ухвалення бажаного судового рішення є нічим іншим як спробою тиску на суд і втручанням у діяльність зі здійснення правосуддя, що неприпустимо у демократичному суспільстві. Відповідно до ст. 126 Конституції України, вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється і тягне за собою юридичну відповідальність», - йдеться у зверненні.

Зважаючи на викладене, Рада суддів звертається до організаторів та учасників громадських акцій «Волю Павличенкам» із закликом утриматися від спроб неправомірного тиску на суд.

«Нехай ваші патріотичні почуття членів громадянського суспільства візьмуть верх над бажанням публічно висловити слова солідарності і підтримки засудженим членам громадського об’єднання», - зазначають представники судової влади.

Звернення прийнято на засіданні Ради суддів України 30 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Києві відбувалася акція протесту на підтримку Дмитра та Сергія Павличенків, засуджених за вбивство судді Шевченківського райсуду Сергія Зубкова.

Як інформували ЗМІ, акцію організували фанати київського "Динамо". У столичному парку імені Тараса Шевченка зібралися близько 3 тис. осіб, щоб висловити незгоди з несправедливим, на їхню думку, вироком членам сім'ї Павличенків.

2 жовтня 47-річний киянин Дмитро Павличенко та його 19-річний син Сергій були засуджені за вбивство судді Шевченківського райсуду Києва. Перший отримав довічне ув'язнення, другий - 13 років в'язниці.

Раніше ультрас "Динамо" закликали фанатів Європи підтримати акцію "Волю Павличенкам". До протесту українських фанатів приєдналися ультрас Росії, Білорусі, Литви, Чехії, Польщі та інших держав.

Сьогодні, 3 грудня, народна артистка України Руслана Лижичко на прес-конференції в УНІАН презентувала акцію «Не мовчи» проти беззаконня судової системи України.

«Люди, не мовчіть! Мій заклик - це заклик до справедливості, бо завтра на місці родини Павличенків може опинитися будь-хто з нас», - сказала вона.

Руслана прийшла на прес-конференцію у символічних кайданах у супроводі двох чоловіків у камуфляжній формі, які тримали її за руки.

На її думку, сім'я Павличенків стала жертвою суддівського свавілля. «Справа з родиною Павличенків є дуже погана, мутна, і вона страшна. Я не можу точно говорити, чи праві ці люди, але я точно можу сказати, що суддя, який їх засудив, однозначно не правий», - наголосила Руслана.

На прес-конференції був презентований новий кліп Руслани «Це ЕЙ-форі-Я!», знятий за ґратами. «Цим кліпом я хочу показати нашу сьогоднішню екзотику. Щоб показати Україну, потрібно показувати сьогодні тюрму. Тюрма є новий символ України, на мою думку», - сказала вона.