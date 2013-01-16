У Маріуполі розшукують маму покинутого новонародженого

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, 15 січня до чергової частини Орджонікідзевського райвідділу міліції Маріуполя звернулася співробітниця міської поліклініки № 1. Медпрацівник повідомила, що під одним з лікарських кабінетів на стільці лежить новонароджена дитина. Як з'ясувалося, малюка хтось залишив на піклування співробітників медичного закладу і зник.

В даний час співробітники відділу кримінальної міліції у справах дітей Маріупольського МУ проводять цілий комплекс заходів щодо встановлення особи матері, яка покинула свою дитину. Відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

В даний час малюк знаходиться під наглядом медиків, його стан здоров'я оцінюють, як задовільний.