Почала роботу мечеть з сурдоперекладом

У малайзійському штаті Тренггану відкрилася перша в Південно-Східній Азії мечеть, що надає відвідувачам з дефектами слуху послуги сурдоперекладача під час молитви.

"Необхідність у наданні відповідної допомоги людям, позбавленим слуху, виникла вже давно, оскільки серед наших постійних парафіян є й учні спеціалізованої школи для глухонімих дітей. Досі їм було доступне лише читання сур з Корану, а тепер діти зможуть розуміти імама, коли той читає молитви", - сказав голова Комітету з питань релігії штату, виступаючи по національному телебаченню.

За його словами, рішення про введення до штату мечеті Аль-Абрар в невеликому містечку Букит Тонг Бенг посади професійного сурдоперекладача було прийняте близько двох місяців тому, а сама мечеть почала роботу минулої середи. Зацікавленість у регулярному відвідуванні мечеті Аль-Абрар вже висловили не тільки мешканці довколишніх місць, а й віддалених районів. Рішенням уряду штату буде сплачене транспортування школярів з інших районів.

РІА "Новости"