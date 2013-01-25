У Києві забагато дорогих готелів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у четвер, 24 січня, керівник департаменту стратегічного консалтингу консалтингової компанії UTG Віктор Оборський.

«Перенасичення ринку в категорії 4-5 зірки... Їх вартість уже практично співставна з вартістю готелів класом нижче», - сказав він.

За оцінками В.Оборського, заповнюваність 4-5-зіркових готелів у Києві в 2012 році становила 55-60%.

На цю тему: Готелі Києва рахують збитки від Євро

Він зазначив, що сьогодні девелопери в основному зосереджені на розвитку готелів категорії 3 зірки й бюджетних готелів.

Як повідомляв УНІАН, за даними консалтингової компанії Knight Frank Ukraine, в Києві протягом трьох кварталів 2012 року було введено в експлуатацію 19 готелів категорії 2-5 зірок із загальним номерним фондом 2 081 номер.

На цю тему: У Києві до кінця року відкриють ще чотири елітних готелі

За 9 місяців 2012 р. вартість проживання в готелях усіх категорій зросла. Зокрема, вартість номера в 5-зіркових готелях зросла на 4,1%, у 4-зіркових - на 18,2%, у 3-зіркових - на 20,8%. Зростання цін в основному обумовлене виходом нових об'єктів із вартістю проживання вище середньоринкової.

На кінець третього кварталу 2012 року вартість стандартного двомісного номера (включаючи сніданок) у готелях категорії 5 зірок була в діапазоні 460-640 дол./доба, у готелях рівня 4 зірки - 135–400 дол./доба, 3 зірки – 76-194 дол./доба.