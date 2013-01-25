У сміттєвому баку знайшли тіло 10-річної школярки

Як передає кореспондентові УНІАН, про це сьогодні на колегії УМВС заявив голова обласного управління міліції Валерій Литвин.

За його словами, тіло дівчинки знайшли в сміттєвому баку на території міста, за 2,5 км від її місця проживання.

Загибла дівчинка була без одягу. Попередня причина смерті - асфіксія (задушення). Причому міліційні експерти припускають, що смерть дитини настала 19 днів тому, повідомив В.Литвин.

За його словами, на впіймання вбивці вже зорієнтовано весь особовий склад міліції міста й області. Також він зазначив, що у міліції вже є підозрюваний у вбивстві, проте його поки що не затримано.

Як повідомлялося, херсонська школярка Р.Свищева зникла в передмісті Херсона- - селищі Киндійка 2 січня. Мати зниклої п’ятикласниці звернулася в Дніпровський райвідділ міліції тільки 3 січня. Жінка заявила, що сім'я пізно спохопилася з пропажею дитини, оскільки думали, що дівчинка пішла в гості до бабусі, що живе на сусідній вулиці, а бабуся вважала, що внучка вдома.

Після заяви херсонська міліція проводила широкомасштабні пошуки зниклої школярки.