У Києві розшукують убивць водія

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, 26 січня до чергової частини Деснянського РУ ГУМВС України в місті Києві спецлінією «102» надійшло повідомлення, що на вулиці Данькевича лежить труп чоловіка з ножовим пораненням.

На місце події негайно виїхали керівництво та слідчо-оперативна група Деснянського районного управління міліції, а також СОГ ГУМВС України в м. Києві. В ході огляду місця події було встановлено, що на проїжджій частині знаходиться труп 26-річного місцевого мешканця, раніше несудимого, який підробляв пасажирськими перевезеннями на власному авто «ДЕУ СЕНС», яке виявлено за 100 метрів, з увімкненим двигуном.

Під час огляду трупа судово-медичним експертом виявлено тілесне ушкодження у вигляді колото-різаної рани шиї.

У ході відпрацювання місця події був опитаний 27-річний водій таксі. Цього дня він виконував замовлення на вул. М.Цвєтаєвої. Висадивши клієнтку, водій побачив пораненого чоловіка, який тримався за горло і, зі словами «він мене вбив..», впав на землю. Водій таксі терміново викликав швидку медичну допомогу, однак врятувати потерпілого не вдалося - від отриманих поранень чоловік помер.

Дану подію занесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 ККУ, проводяться слідчо-оперативні дії.

Столичні правоохоронці звертаються до можливих свідків скоєння цього злочину - якщо вам щось відомо про це вбивство, прохання негайно повідомити міліцію, телефонуйте на безкоштовну спецлінію «102».