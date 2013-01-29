У Тернополі чоловік займався рекетом серед школярів

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, одному із потерпілих старший товариш пообіцяв опіку, запевняючи, що має зв’язки у правоохоронних органах. Зі слів школяра, йому спочатку сподобалася ідея мати покровителя, оскільки він свого часу притягувався до відповідальності за вчинення крадіжки мобільних телефонів, проте через неповноліття покарання уникнув.

Відтак впродовж кількох місяців 9-класник щомісяця сплачував по 150 грн, як вимагав його 25-річний товариш.

Згодом школяр почав уникати зустрічі з «покровителем». Після цього його кілька разів на вулиці зупиняли невідомі й залякували. Нещодавно вони привели неповнолітнього до вимагача і той, застосовуючи силу, вимагав повернути борги за несплачені місяці, при цьому забрав мобільний телефон.

Зрозумівши, що самотужки вирішити конфлікт не вдасться, школяр усе розповів батькам, а ті звернулися в міліцію.

Вимагача затримали «на гарячому» минулого тижня, коли він забирав у потерпілого 1 тис. грн.

За даним правоохоронців, затриманий залякував як мінімум ще одного школяра, який теж уже написав заяву. Вимагаючи сплату боргу, 25-річний тернополянин зламав йому ногу та вибив зуб.

Вимагач заарештований. Щодо нього розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.