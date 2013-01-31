У Запорізькій області «чорні ріелтори» вигнали сироту з квартири

Про це повідомляє офіційний сайт Генпрокуратури з посиланням на прес-службу прокуратури Запорізької області.

За повідомленням, прокуратура Запорізької області внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ч.2 ст.190 КК України (шахрайство за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому), вчиненого стосовно дитині-сироті при відчуженні частини її житлового приміщення.

«Власник агентства нерухомості заволоділа правовстановлюючими документами на житлове приміщення та використала довіреність на відчуження частини житла з підробленим підписом померлої два роки тому бабусі неповнолітнього, - розповіла перший заступник прокурора Запорізької області Олена Герус. - Після чого вчинила правочин щодо відчуження житла, посвідчений приватним нотаріусом без відповідної перевірки та отримання дозволу від органів опіки та піклування».

Внаслідок шахрайських дій цих осіб дитина-сирота після повернення з навчання в інтернаті фактично позбавлена власного житла.

Проведення досудового розслідування доручено слідчому управлінню ГУМВС України в області.