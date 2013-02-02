У Москві відбудуться переговори з енергетичних питань

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

Він зазначив, що віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко 22 січня провів переговори у Москві з «Газпромом». За інформацією М.Зурабова, тоді тема заборгованості України перед «Газпромом» не обговорювалася.

На цю тему: Україна обговорила з «Газпромом» стратегічне партнерство

«Хоча, якби ця тема могла якимсь радикальним чином змінити позиції сторін, то, звичайно ж, вона була б у порядку денному. Я також знаю про те, що найближчими днями, на початку наступного тижня, експерти «Нафтогазу» і міністерства (вугільної промисловості і енергетики - УНІАН) побувають у Москві, де ці переговори будуть продовжені», - сказав посол.

М.Зурабов уточнив, що наступний раунд переговорів пройде між віце-прем'єрами України з російським керівництвом у Москві.

«Ця робота також ведеться. У нас немає підстав вважати, що проблема неврегульованої заборгованості по минулому року, пов'язана з тим, що українська сторона не вибрала весь формально законтрактований в угоді газ, може негативно вплинути на просування шляхом досягнень нових домовленостей в енергетичній співпраці», - наголосив він.

На цю тему: Зурабов розповів, за яких умов Януковича чекатимуть у Москві

«Відомо, що в грудні 2012 року планувалася зустріч на найвищому рівні, на якій передбачалося, що Російська Федерація і Україна вийдуть на якісь нові рубежі, на якісно новий рівень співпраці в енергетичній сфері. Може виникнути припущення, що подібні кроки з боку «Газпрому» треба розцінювати як або відмову продовжувати розвивати досягнуті домовленості і виходити вже на підготовлені рішення, або, як завжди, до того, що ті базові принципи, на яких ця робота зараз ведеться, повинні бути переосмислені. Знову ж таки не так - ця робота продовжується», - сказав М.Зурабов.

Посол зазначив, що з російського боку переговори між Україною і Росією в енергетичній сфері відбуваються так, як президенти двох країн домовлялися наприкінці 2012 року.