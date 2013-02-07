Нацбанк дозволив вивозити тільки те золото, від якого він письмово відмовився

Національний банк України затвердив нові правила роботи з банківськими металами, повідомляє регулятор у листі, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з листом, відповідна постанова НБУ №497 про затвердження Положення про здійснення операцій із банківськими металами зареєстрована Мін‘юстом і набула чинності.

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Також цією постановою Нацбанк змінив правила вивозу з України банківських металів і правила функціонування системи підтвердження операцій на міжбанківському валютному ринку. Відповідно до зазначених змін вивіз банківських металів, виготовлених українськими виробниками, здійснюється банком за наявності письмової відмови Національного банку від купівлі цих металів. А при подачі заявки на купівлю банківських металів до НБУ банк повинен указувати підставу для купівлі (доручення клієнта або власні потреби).

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в грудні 2012 року скоротилися на 3,3% - до 24,546 млрд дол., загалом за 2012 рік - на 22,8%, або на 7,248 млрд дол. (із 31,795 млрд дол.). Резерви в іноземній валюті в грудні скоротилися на 3,3% - до 22,647 млрд доларів, у золоті - на 3,5%, до 1,89 млрд доларів.

У січні 2013 року золотовалютні резерви Національного банку України зросли на 0,4% і станом на 1 лютого 2013 року становили 24,652 млрд дол. США.