Екс-прем'єра Таджикистану заарештували на 40 діб

Бориспільський міськрайонний суд у Київській області погодив подання прокуратури про застосування до екс-прем’єр-міністра Таджикистану Абдумаліка Абдуллажданова запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту на 40 діб – до отримання від Таджикистану запиту про видачу даної особи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, протягом цих 40 діб таджикська сторона має надати українським правоохоронцям відповідні документи для початку процедури екстрадиції затриманого, в іншому разі він буде звільнений.

У той же час в прокуратурі зазначили, що якщо документи, необхідні для екстрадиції, надійдуть, то стосовно затриманого буде обрано так званий “екстрадиційний арешт”, який триватиме до 18 місяців, або до моменту екстрадиції затриманого на Батьківщину.

Як повідомлялося, 5 лютого в аеропорту «Бориспіль» було затримано А.Абдулладжанова, який оголошений компетентними органами Республіки Таджикистан у міжнародний розшук і перебував у базі розшуку Інтерполу. Затримання відбулося, коли А.Абдулладжанов прибув до України зі США.

Законодавством передбачено, що впродовж 72 годин після затримання особи суд має вирішити питання про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту на 40 діб – до отримання від держави, що розшукує особу, запиту про її видачу.

А.Абдулладжанов був опонентом Президента Таджикистану Емомалі Рахмона на виборах 1994 року.

На батьківщині А.Абдулладжанова звинувачують в замаху на Е.Рахмона в 1996 році і причетності до заколоту під керівництвом полковника Махмуда Худойбердиєва в Согдійській області в 1998 році.

За даними Інтерполу, А.Абдулладжанов перебував у розшуку як особа, причетна до організованих транснаціональних злочинних груп і тероризму.

Впродовж останнього десятиліття А.Абдулладжанов проживав у США. У своєму останньому інтерв'ю радіо «Свобода» він стверджував, що насправді він виграв вибори в 1994 році, а Президент Е.Рахмон незаконно оголосив себе переможцем.