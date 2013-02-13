В результаті авіакатастрофи в Донецьку загинули 4 людини, двох досі шукають

Про це УНІАН повідомила керівник Центру зв'язків з громадськістю Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Донецькій області Інна Сєдова.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією офіційного сайту аеропорту, «13 лютого в аеропорту Донецьк сталася надзвичайна пригода при посадці літака АН-24 авіакомпанії «Південні авіалінії», що летів рейсом 8971 «Одеса - Донецьк», на борту знаходилося 36 пасажирів і 8 членів екіпажу" .

«Постраждалим надана медична допомога. В даний момент в аеропорту працює комісія із з'ясування причин події», - викладено в офіційному повідомленні.