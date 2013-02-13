В результаті авіакатастрофи в Донецьку загинули 4 людини, двох досі шукають
21:24, 13 лютого 2013Суспільство
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У міжнародному аеропорту «Донецьк» ім.С.Прокоф'єва в результаті сьогоднішньої авіакатастрофи літака АН-24 чотири людини загинули, дві - постраждали, доля ще двох залишається невідомою.
Про це УНІАН повідомила керівник Центру зв'язків з громадськістю Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Донецькій області Інна Сєдова.
Доля двох пасажирів невідома
Як повідомляв УНІАН, за інформацією офіційного сайту аеропорту, «13 лютого в аеропорту Донецьк сталася надзвичайна пригода при посадці літака АН-24 авіакомпанії «Південні авіалінії», що летів рейсом 8971 «Одеса - Донецьк», на борту знаходилося 36 пасажирів і 8 членів екіпажу" .
«Постраждалим надана медична допомога. В даний момент в аеропорту працює комісія із з'ясування причин події», - викладено в офіційному повідомленні.
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