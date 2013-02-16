Енерготовариство не виконало свої зобов'язання перед Україною - Міненерго

Про це заявив заступник директора нафтогазового департаменту Міненерго Костянтин Бородін в ефірі "Шустер Live".

"З 2008-2009 року напевно з політичних причин керівництво країни обрало з двох цих основ головною основу європейську. Ми увійшли в договір про енергетичне співтовариство. По суті у нас діє правило Євросоюзу в країні. Для цього ми підписали Енергохартії. Але що ми можемо згадати про 2009 рік, а саме як себе ведуть порядні партнери. Договір Енергохартії передбачає доступ Європі до наших газопроводів, а країні-транзитеру дає впевненість у завтрашньому дні, що ця система буде завантажена. В договорі є стаття № 5 «Регіональне співробітництво», яка передбачає , що країни не допускають будівництво обхідних газопроводів, що вони допомагають один одному ресурсами ", - розповів чиновник.

Він також зазначив, що під час конфлікту з Росією в 2009 році Україна не почула від Європи слів підтримки.

"Ми бачили тільки те, що в Європу потрібно відновити транзит газу. Але там не було жодної заяви про те, що Росія повинна відновити постачання. Бо договір Енергохартії чітко говорить, поставки не можна припиняти, поки точаться суперечки. Ми на жаль, цього не бачили. Тому сьогодні, коли ми говоримо про те, що нам робити з нашою ГТС, нам треба визначатися на яких умовах вона буде працювати. Створення газотранспортного консорціуму залежить від того, які умови нам запропонують наші партнери. Чи буде гарантоване завантаження, на якому рівні, як будуть вирішуватися питання оподаткування, прибутковості і власності - це основні пункти "- заявив Бородін.

"Те про що ми говоримо, вже відбулося не з газотранспортною, а з нафтотранспортною системою. Транзит нафти в Україні за останні 15 років скоротився з 65 до 14 млн т, більше ніж в чотири рази. Із 3,5 тис. км нафтотранспортної системи сьогодні використовується 980 км - «Дружба» у Львівській обл. та й то на 50% ", - зазначив він.

"Що зробила російська сторона. Була колотнеча, було прохання знизити тарифи, були певні вимоги один до одного. Спочатку вони відсікли транзит на південь Росії через Луганську обл. Потім вони відсікли транзит на Одесу. Сьогодні залишилася тільки« Дружба ». Дійшло до того, що в минулому році російська компанія «Роснефть», купує нафту у Росії, вантажить на танкери в Новоросійську, везе через Чорне і Середземне моря, зливає в Італії і через нафтотранспортну систему і нашим традиційним споживачам в Чехії цю нафту качають через Італію та Австрію. Які наслідки мав оператор нефтертанспортной системи - «Укртранснафта». Сьогодні штат компанії скорочений на 25-28%. Ми розуміємо, що систему як і раніше потрібно підтримувати, ремонтувати, по ній іноді йде нафта на наші українські заводи. Цю систему потрібно підтримувати в нормальному стані , щоб не було витоків, щоб не було техногенних наслідків і т.д. З падінням транзиту це стає робити все складніше і складніше ", - зауважує Костянтин Бородін.

Представник Міненерго розповів також, що в 2010 році «Газпром» придбав «Белтрансгаз», у якого невеликий обсяг транзиту через Польщу. "У теж час, з 2010 року у нас транзит газу скоротився на 10-15 млрд м3 / г або на 10%. У 2011 - початку 2012 р. запрацював Північноєвропейський газопровід. Минулого року з 120 млрд. м3 транзиту ми втратили близько 30 . Цього року Північноєвропейський газопровід запрацює на повну потужність, і якщо не буде «Південного потоку» по дну Чорного моря, то реальні обсяги транзиту, які залишаться в Україні, складуть 50% від тих, які були ще 3-4 роки тому - близько 60 млрд. м3 ", - зазначив він.

Бородін особливо підкреслив, що проблематика української ГТС залишиться та ж - підтримка системи, уникнення витоків газу, соціальні аспекти і так далі.

"Для чого потрібна ГТС Україні - зрозуміло, забезпечувати газом людей, постачати промпідприємства, комунальні підприємства і т.д. Сьогодні ми все ближче і ближче підходимо до необхідності того, що ми повинні з кимось об'єднатися. Ми все таки транзитна країна і є енергетичним мостом, який стоїть на двох основах ", - підсумував чиновник.