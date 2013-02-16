З підручників для 5-го класу прибрали історичних персонажів

Доцент Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук Сергій Терно розкритикував навчальну програму, яка лягла в основу нових підручників з історії України для 5-го класу. Як зазначає газета «Сегодня», школярі мають почати вчитися за ними вже з 1 вересня.

З програми, обурюється Терно, зникли Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Михайло Грушевський, Іван Франко, Леся Українка. А ще він звертає увагу на те, що у формулюваннях програми зникає поняття «Українська держава».

Автори нової редакції програми навівають нам думку, що не було ніякої української держави, не було видатних українців, які відстоювали ідею української державності? », - обурюється Терно.

У Міносвіти пояснюють, що для паніки немає причин: в 5-му класі дітям треба читати лише вступний курс, який повинен зацікавити дитину, а тому було прийнято рішення відмовитися від складних формулювань і хронологічного принципу викладу історії. «Це історія України для дітей, яким 10-11 років, вона не викладається системно. Абсурдно говорити, що зникло поняття «Українська держава»! Коли дітям розповідають про відновлення незалежності, хіба мова не про українську державу? Завдання курсу - підготувати школярів до вивчення історії. - говорить директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН Олександр Удод. Він пояснив, що "ніхто Хмельницького і Грушевського не викидав" - просто в новій програмі немає жодної історичної постаті.

«Це принциповий підхід, підтриманий багатьма вчителями і методистами. Курс для 5 класу складається з трьох великих тематичних блоків. Перший пояснює, як історики дізнаються про минуле. У другому дітям розкажуть про найяскравіші події, про київських князів, козаків, революції, про життя і побут українців. Третій розділ буде про пам'ятники історії - замки і палаци, парки, храми, ікони. Це зацікавить дітей, ми впевнені », - вважає Удод.

За його словами, з 6 класу і по 11-й вже почнеться системне вивчення історії, і там вже школярі дізнаються докладно про всі історичні персонажі.