Комісія стверджує, що на Ан-24, що розбився в Донецьку, «зайців» не було

На борту літака Ан-24, що виконував 13 лютого чартерний рейс «Одеса-Донецьк» і зазнав аварії в Донецьку, незареєстрованих пасажирів не було.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків зі ЗМІ Одеської міської ради з посиланням на попередні висновки одеської комісії, що розслідує обставини трагедії.

«На сьогоднішній день детально розглянуто питання процедури пропуску на територію аеропорту й пропуску пасажирів на борт літака Ан-24, що слідував 13 лютого 2013 року рейсом «Одеса-Донецьк». Члени комісії дійшли висновку, що в усіх пасажирів, які опинилися на борту рейсу «Одеса-Донецьк», були документи, що засвідчують право на політ. Відповідальність за видачу цих документів лежить на організаторові рейсу. Поки порушень інструкцій з боку співробітників аеропорту не виявлено. Робота комісії триває», - повідомили у відділі.

До складу створеної комісії ввійшли: віце-мер Одеси Сергій Підгайний, депутат Одеської міськради Андрій Жданов, директор департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодії з правоохоронними органами і ДСНС Дмитро Зубов, заступник директора юридичного департаменту міськради Роман Лебедєв, а також виконуючий обов'язки директора департаменту транспорту та зв'язку міськради Павло Стерлядов.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 лютого в аеропорту «Донецьк» зазнав аварії літак, що прибув чартерним рейсом із Одеси. Літак під час приземлення вилетів за межі злітно-посадкової смуги, перекинувся, його корпус розколовся й почалося задимлення. На борту літака перебували 52 людей (8 членів екіпажу), 5 загинули. Повідомлялося, що 5 із 44 пасажирів зазначеного літака не були зареєстровані. За фактом авіакатастрофи в аеропорту Донецька було почато кримінальне провадження.

Щоб з'ясувати, яким чином у літак Ан-24, що розбився в Донецьку, потрапили незареєстровані пасажири, мер Одеси Олексій Костусєв створив комісію з перевірки дотримання комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт Одеса» режиму доступу на контрольну частину зони аеропорту. Комісію очолив 1-й заступник міського голови Микола Ільченко.

20 лютого віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул заявив, що роботу з розшифровки «чорних ящиків» літака й аналізу отриманої інформації буде завершено протягом 10 днів.