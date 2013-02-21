Головне за день: огляд топ-новин

Нафтогаз програв італійській компанії суд на $ 3,9 мільярда - ЗМІ

Стокгольмський арбітраж зобов'язав монополію виконати контракт з італійським трейдером Italia Ukraina Gas і поставити йому 13,1 млрд кубометрів газу за цінами 2003 року - $ 110 за тисячу кубометрів при нинішній його вартості в $ 416. «Нафтогаз» спростовує інформацію ЗМІ про зобов'язання поставити італійській IUGAS 13,1 млрд кубометрів газу.

Янукович і Коморовський переговорили віч-на-віч

Президенти поговорили віч-на-віч перед офіційною зустріччю, але подробиць не наводять. У Коморовського кажуть, що за вечерею з Януковичем була серйозна дискусія.

Скандал у Держдумі: Єдинороси здають мандати через нерухомість за кордоном

Володіння нерухомістю за кордоном стало причиною складання депутатських повноважень Володимиром Пехтіним, головою думської комісії з етики, слідом на схожих підставах піти з Держдуми можуть ще шість єдиноросів.

Опозиція блокує ВР і збирає підписи під заявою про євроінтеграцію

Опозиційні депутати продовжують блокувати Верховної Ради і збирають підписи під заявою про підтримку підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У ПР заявляють, що вони не підписуватимуть заяву про євроінтеграцію.

У Польщі розпочалася зустріч Януковича, Коморовського та Гашпаровича

У Польщі розпочалася тристороння зустріч Президента України Віктора Януковича, Президента Республіки Польща Броніслава Коморовського та Президента Словацької Республіки Івана Гашпаровича.

За звільнення глави «Київавтодору» підписалися 30 тисяч людей

Фракція «УДАР» у Київраді зібрала більш як 30 тисяч підписів киян за звільнення керівника «Київавтодору» Георгія Глінського.

Кучма припускає, що в Кузьміна вселилась душа сталінського прокурора

Колишній Президент України Леонід Кучма називає провокацією заяву заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна про наявність доказів його причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Українець взяв золото на чемпіонаті Європи з біатлону

Сьогодні в болгарському Бансько відбулися дві гонки в рамках чемпіонату Європи з біатлону, в одній з яких українець Сергій Семенов завоював золоту медаль

Янукович: Україна шукатиме модель співпраці з Митним союзом у рамках СОТ

Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна шукатиме модель співробітництва з Митним союзом, не порушуючи своїх міжнародних зобов’язань.

Кучма пояснив, чому не буде розпуску Верховної Ради

Колишній Президент України Леонід Кучма переконаний, що розпуску Верховної Ради України не буде.