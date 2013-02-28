Одеських перевізників такі «пішли» з київських маршрутів

Як повідомляє «5-й канал», "чиновники визнали - попередні результати конкурсу мали технічні помилки, а переможцю нарахували зайві бали. За новими результатами, ліцензію подовжили місцевим маршрутникам - п'ятьом перевізникам з Вишневого та Боярки".

У свою чергу, у Київській облдержадміністрації уточнили, що новий тендер не проводився, а було перераховано та уточнено кількість балів учасників, які брали участь у попередньому тендері на право здійснення пасажироперевезень в області.

На тему: У Київській ОДА розгрібають скандал з маршрутками: чиновника звільнили

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого на прес-конференції представники семи компаній-автоперевізників Київської області звинуватили Київську обласну державну адміністрацію в непрозорому проведенні конкурсів з розподілу маршрутів, які сполучають приміські населені пункти Київської області - Боярку, Ірпінь, Васильків і Вишневе з Києвом.

Як заявив один з організаторів акції Богдан Хмельницький, у результаті конкурсу, проведеного в серпні 2012 року за сприяння заступника голови Київської облдержадміністрації Володимира Максименка і начальника управління промисловості, транспорту і зв'язку Сергія Діденка, маршрути були передані від автоперевізників Київської області одеській компанії «Північ-транс», яка не має достатнього парку машин для здійснення перевезень.

У Київській ОДА заявили, що мають намір до 1 березня переглянути результати проведеного у серпні 2012 року конкурсу з розподілу маршрутів, що сполучають приміські населені пункти Київської області - Боярку, Ірпінь, Васильків і Вишневе з Києвом.

Сьогодні голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк звільнив С.Діденка з посади начальника управління промисловості, транспорту та зв’язку КОДА.

Прокуратура Київської області розпочала перевірку за скаргою авто перевізників.