У жовтні Україна поставила інфляційний рекорд за 7 років

Жовтнева інфляція в 2,9% є найвищим місячним показником за останні 7 років.

Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН заявив начальник інформаційно-аналітичного центру ВАТ "БТА Банк" Борис БОРДЮГ.

За його словами, місячне зростання споживчих цін вище за показник жовтня було зафіксовано в червні 2000 року (на 3,7%).

Б.БОРДЮГ зазначив, що існує ряд коротко- і довгострокових чинників, які спричинили сплеск споживчих цін, починаючи з червня 2007 року. При цьому головним інфляційним чинником, на його думку, є те, що з 2004 року «у зв`язку з постійною політичною боротьбою, держава постійно намагається підвищувати соціальні стандарти, не забезпечені адекватним зростанням економіки і продуктивності праці». «Така політика є однією з основних причин погіршення торгового балансу країни і високої інфляції, сплеск якої спостерігається зараз» - сказав Б.БОРДЮГ.

Крім того, за його словами значний інфляційний тиск визначають: поганий урожай в Україні і світі, зростання цін на зовнішніх ринках (зерно); стрімке зростання цін виробників; стрімке зростання грошової маси, зокрема, в результаті надлишку пропозиції валюти на міжбанківському ринку (зумовлено стрімким припливом зовнішнього позикового капіталу та іноземних інвестицій). Зокрема, експерт повідомив, що в січні-жовтні 2007 року грошова маса зросла на 35,9%, проти 28-33% зростання, закладених в Основних принципах грошово-кредитної політики НБУ на 2007 рік; високі інфляційні очікування.

Б.БОРДЮГ зазначив, що всі вищеперелічені чинники не були достатньою мірою компенсовані зростанням внутрішнього виробництва та імпортом, що і стало причиною інфляції.

На думку експерта, зростання споживчих цін у червні-жовтні вже значною мірою відобразило інфляційний тиск, який існував на споживчому ринку. Таким чином, найближчими місяцями зростання споживчих цін істотно сповільниться.

Разом з тим Б.БОРДЮГ зазначив, що без проведення ряду структурних реформ і заходів, спрямованих на поліпшення бізнес-клімату в країні, Україна навряд чи зможе досягти стабільного зниження темпів інфляції до рівня нижче 10%.

Як повідомлялося, в Україні інфляція в жовтні проти вересня ц.р. становила 2,9%, в січні-жовтні (до грудня минулого року) - 11,7%.

Інфляція в жовтні 2007 року проти жовтня 2006 року становила 14,8%, в січні-жовтні 2007 року проти січня-жовтня 2006 року - 12,2%.

Довідка УНІАН. При формуванні держбюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.

У проекті держбюджету на 2008 рік уряд передбачено рівень інфляції в 6,8%.

У травні Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозував інфляцію в Україні на рівні 7,2%.

У жовтневому прогнозі Міжнародний валютний фонд погіршив дані щодо інфляції в Україні в 2007 році з 11,3% до 11,5%.

У листопаді Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 9,7% до 12,5%.

Інфляція за підсумками 2006 року становила 11,6%, в 2005 році - 10,3%.