Дніпропетровські хлібозаводи передумали підвищувати ціни на хліб

Про це УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Вадима Нестеренка.

“Зокрема, хлібозавод №8 повідомив, що завдяки Дніпропетровській облдержадміністрації підприємство знайшло можливість закупівлі борошна в Аграрному фонді України. Це дозволило скасувати підвищення цін на хліб», - зазначив В. Нестеренко.

За його словами, в регіоні здійснюються інтервенції борошна з Аграрного фонду України за цінами на 20% нижче від середньоринкових.

“У новому маркетинговому році очікується хороший урожай зернових, тому ціни на хліб, за прогнозами, залишатимуться стабільними. А, враховуючи достатню кількість сировини до нового урожаю та інтервенції з Аграрного фонду, передумов для підвищення цін на хліб немає», - сказав В.Нестеренко.

Як повідомляв УНІАН, з 23 лютого дніпропетровські хлібозаводи № 8 і №9 підвищили ціни на всі сорти хліба, окрім соціальних, на 5-8%.

За словами директора департаменту споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міськради Петра Терехова, хлібозаводи № 8 і № 9 підвищили відпускні ціни вимушено, через подорожчання борошна, енергоносіїв, транспортних витрат і відсутність обігових коштів

Довідка УНІАН. У Дніпропетровську працюють 5 великих хлібозаводів і понад 20 міні-пекарень, які щодоби виробляють понад 200 тонн хліба. Сегмент хлібозаводів № 8 і № 9 у загальному виробництві становить близько 50%.