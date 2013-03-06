Адміністрацію морських портів може очолити начальник Одеського порту

Як повідомили УНІАН у Міністерстві інфраструктури, про це заявив міністр інфраструктури Володимир Козак у ході колегії у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2012 року Верховна Рада України прийняла закон про морські порти. 8 червня Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про морські порти України».

Згідно з цим законом, в Україні буде створено Адміністрацію морських портів із метою утримання й забезпечення ефективного використання державного майна, переданого їй в господарське ведення, зокрема модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об'єктів портової інфраструктури, розташованих у межах території й акваторії морського порту, та інших цілей.

Адміністрація морських портів має бути створена до 14 червня 2013 року.