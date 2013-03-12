Кабмін спростив порядок держреєстрації іноземних інвестицій

Постановою Кабінету Міністрів № 139 від 6 березня 2013 р., затверджено новий порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, що визначає процедуру подання документів, їх розгляду та здійснення державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

За цим документом, державна реєстрація іноземних інвестицій та її анулювання здійснюються у семиденний строк з дня подання іноземним інвестором документів. Для того, аби здійснити процедуру, інвестор-заявник подає органу державної реєстрації пакет необхідних документів.

Орган державної реєстрації протягом семи днів розглядає подані документи і приймає рішення про реєстрацію іноземних інвестицій або про відмову в їх реєстрації.

Іноземні інвестиції вважаються зареєстрованими, коли органом держреєстрації інформаційному повідомленню присвоєно реєстраційний номер, а у журнал обліку вноситься відповідний запис. Перший примірник інформаційного повідомлення повертається заявникові як підтвердження факту державної реєстрації іноземних інвестицій, другий — надсилається до Мінекономрозвитку, а третій — залишається в органі державної реєстрації. Державна реєстрація іноземних інвестицій діє протягом усього періоду використання інвестицій. Якщо відбулась зміна власника, то здійснюється перереєстрація таких інвестицій, для чого скасовується попередня реєстрація і вживаються заходи щодо нової. У разі вилучення (репатріації) іноземних інвестицій державна реєстрація підлягає анулюванню, для чого заявник подає письмове повідомлення про вилучення (репатріацію) іноземних інвестицій; інформаційне повідомлення про проведену державну реєстрацію іноземних інвестицій та довідку територіального органу Міністерства доходів і зборів про сплачені іноземним інвестором в Україні податки.

Нагадаємо, у 2012 року іноземними інвесторами було вкладено в економіку України 6013,1 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну з початку 2012 року збільшився на 8,2% і на кінець 2012-го становив 54 462,4 млн. дол. З країн ЄС внесено 42 979,3 млн. дол. (78,9 % загального обсягу акціонерного капіталу), із країн СНД – 4269 млн. дол. (7,8%), з інших країн світу – 7214,1 млн. дол. (13,3%).

Інвестиції надійшли зі 130 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів української економіки входять: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, Віргінські о-ви, Франція, Швеція, Швейцарія. Десять основних країн-інвесторів забезпечили 82,3% від загального обсягу інвестування.

За основними видами економічної діяльності іноземних інвестицій вкладено: у промисловість – 17 166,7 млн. дол. США (31,5 %), фінансову діяльність – 16 105,6 млн. дол., торгівлю – понад 6 млрд. дол. (11%), сільське господарство – 800,7 млн. дол. (1,5%).