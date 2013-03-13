Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня у нашому огляді:

КНДР скасувала перемир'я з Південною Кореєю

КНДР оголосила недійсною угоду про перемир'я з Республікою Корея.

ЗМІ: Life :) відмовили у продовженні ліцензії

Компанії "Астеліт" (ТМ life :)) - третьому за величиною оператору мобільного зв'язку в Україні - відмовили у продовженні ліцензії на міжнародний і міжміський зв'язок.

Власенка не випустили з України

Захисника екс-прем’єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка вкотре не випустили за кордон у аеропорту «Бориспіль». Опозиція в свою чергу заявила, що цей факт засвідчив, що влада повністю зневажає закони та остаточно відмовляється від євроінтеграції України.

У Харкові в офісі американської компанії Global Logic провели обшук

У GlobalLogic заявили, що обшук у харківському офісі пов'язаний з одним із колишніх контрагентів компанії.

Сьогодні – 52-а річниця Куренівської трагедії

Офіційно загиблими внаслідок куренівської трагедії було визнано 150 осіб, хоча за словами одного з представників КДБ, відповідального за облік трупів, лише на кінець березня їх було відкопано 2800.

Ставицький думає, що газ подешевшає - і не тільки через поступку Росії

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький розраховує, що Україні вдасться домовитися з Росією про зниження ціни на газ в поточному році.

Українці Оренбуржжя обурені презирливим сюжетом про Тараса Шевченка

Українці Оренбуржжя стали на захист Шевченка, якого місцевий телеканал порівняв із Гітлером.

ЄС просить Україну не висувати претензій до СОТ щодо тарифів

ЄС просить Україну відкликати нотифікацію до Світової організації торгівлі (СОТ) про перегляд тарифів на 371 товарну позицію. США також зазначили, що подання України в СОТ про перегляд тарифів може спричинити безпрецедентну напругу для міжнародної торговельної системи.

Президент видав Указ про невідкладні заходи щодо євроінтеграції України

Віктор Янукович ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2013 року «Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України».

Пускати на Кабмін нардепів тепер будуть тільки з дозволу Азарова

Кабмін вніс зміни до свого регламенту, встановивши правила участі народних депутатів у засіданні уряду

У Ватикані обрали нового Папу Римського

Конклав, що відкрився 12 березня в Ватикані, обрав в середу 266-го Папу Римського - з труби на даху Сікстинської капели Апостольського палацу піднявся білий дим.