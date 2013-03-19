Стало відомо, на скільки розбагатіють росіяни, продавши всю нафту і газ

Кожен громадянин РФ отримає в середньому 165 тисяч доларів, якщо всі комерційні запаси нафти і газу країни одномоментно продати, а отриману суму поділити порівну, підрахували експерти РІА Рейтинг.

Аналітики агентства "РІА Рейтинг" провели дослідження країн світу і склали рейтинг їх забезпеченості запасами нафти і газу. Рейтинг ранжирує країни за запасами даних енергоресурсів в грошовому вираженні на душу населення, що є оцінкою національного багатства в частині запасів нафти і газу. "Найзабезпеченішими" нафтогазовими ресурсами є Катар і Кувейт.

У цих країнах на кожного громадянина припадає по 6,01 мільйона доларів і 4,14 мільйона доларів нафтогазових багатств відповідно. Лідируючий в рейтингу Катар має запаси нафти і газу, які оцінюються в 10 трильйонів доларів у поточних цінах, що більш ніж удвічі менше, ніж у Саудівської Аравії, Венесуели, Ірану та Росії. Зайняти першу сходинку йому дозволила скромна чисельність населення - 1,76 мільйона осіб. Слідом за Катаром і Кувейтом в рейтингу розташувалися Об'єднані Арабські Емірати, Туркменія і Саудівська Аравія - 1,6 мільйона, 1,5 мільйона та 1,1 мільйона доларів на душу населення відповідно.

Росія, що має найбільші запаси газу у світі і входить в десятку країн з найбільшими запасами нафти, зайняла лише 17 місце в рейтингу, що багато в чому пов'язано з відносно великою чисельністю населення, відзначають експерти. Сумарно російські комерційні запаси нафти і газу можна оцінити приблизно в 23,5 трильйона доларів. При цьому на одного росіянина доводиться в середньому в 35 разів менше запасів нафти і газу, ніж у Катарі, але приблизно в ті ж 35 разів більше, ніж у середньому по світу.