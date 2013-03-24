На узбережжі Чорного й Азовського морів оголосили штормове попередження
11:57, 24 березня 2013Суспільство
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Вдень 24 березня в акваторії і на узбережжі Чорного і Азовського морів збережуться складні погодні умови і штормове попередження, повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій.
Чорне й Азовське море штормитиме
Згідно з повідомленням, сьогодні на узбережжі морів очікується посилення швидкості вітру до 19-24 м/с, місцями - до 25-30 м/с.
Висота хвиль на Чорному морі може досягти 30-50 дм, на Азовському - 15-20 дм.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у більшості областей України утримаються складні погодні умови. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, окрім західної частини, пориви 15-22 м/с, вночі в горах Криму і в Приазов`ї місцями 25 м/с.
Зниження температури в південній частині країни вночі - до 6-11°, вдень - до 0-5° морозу.
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