На узбережжі Чорного й Азовського морів оголосили штормове попередження

Згідно з повідомленням, сьогодні на узбережжі морів очікується посилення швидкості вітру до 19-24 м/с, місцями - до 25-30 м/с.

Висота хвиль на Чорному морі може досягти 30-50 дм, на Азовському - 15-20 дм.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у більшості областей України утримаються складні погодні умови. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, окрім західної частини, пориви 15-22 м/с, вночі в горах Криму і в Приазов`ї місцями 25 м/с.

Зниження температури в південній частині країни вночі - до 6-11°, вдень - до 0-5° морозу.