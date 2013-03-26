Fitch підтвердив рейтинг ДТЕК і одразу відкликав

«Агентство присвоїло ДТЕК Holdings BV в іноземній валюті довгостроковий рейтинг "B" і національній валюті довгостроковий рейтинг "B+" зі стабільним прогнозом. Fitch також підтвердило пріоритетний незабезпечений рейтинг ДТЕК Finance BV на рівні «B» і очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг ДТЕК Finance PLC на рівні "B (EXP)», - сказано в прес-релізі агентства.

Відкликання рейтингу пояснюється тим, що ДТЕК наразі є основною холдинговою компанією групи ДТЕК і є гарантом цінних паперів групи. Крім того, ДТЕК готує аудит консолідованої звітності для ДТЕК Holdings BV. Рейтинги компанії, як стверджують в агентстві, обумовлені загальнодержавним рейтингом України на рівні "B".

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Довідка УНІАН. ДТЕК - приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату Ахметову.

ДТЕК показав негативний вільний грошовий потік у 2012 році на рівні 1,3 млрд грн порівняно з 2,4 млрд грн позитивного результату в 2011 році.

Готівкові грошові кошти холдингу та їх еквіваленти скоротилися з 10,4 млрд грн у 2011 році до 5,3 млрд грн. за підсумками 2012 року.

Капітальні витрати ДТЕК у 2012 році зросли на 135,8%, що пов'язано з необхідністю реалізації інвестиційних програм у рамках новопридбаних підприємств, а також проекту з будівництва вітроферми в Ботієво, і становили 10 193 млн грн. за підсумками 2012 року.

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Крім того, за рік холдинг витратив близько 2,8 млрд грн на проекти сталого розвитку, що вдвічі перевищує показники 2011 року. На утримання об'єктів соціальної сфери і об'єктів непромислової групи компанія витратила близько 514 млн грн, інвестиції в охорону праці становили 616 млн грн, а екологічні витрати на охорону навколишнього середовища - близько 1,6 млрд грн.

Чистий консолідований прибуток ДТЕК за міжнародними стандартами фінансової звітності в 2012 році становив 5,9 млрд грн. Рентабельність компанії за валовим прибутком у 2012 році зменшилася на 10,1% і становила 14,2%.