Львівська облрада створить портал для українців за кордоном

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, таке рішення було схвалено 28 березня на спільному засіданні постійної комісії з питань освіти та науки і постійної комісії з питань євроінтеграції, транскордонного співробітництва та зв’язків з українцями за кордоном Львівської обласної ради.

Як зазначається у повідомленні, депутати підтримали пропозицію голови постійної комісії з питань євроінтеграції, транскордонного співробітництва та зв’язків з українцями за кордоном Львівської обласної ради Павла Хобзея про створення порталу для українців за кордоном в рамках реалізації Регіональної програми співпраці із закордонними українцями, трудовими мігрантами та реемігрантами на 2013-2015 роки.

Фінансування проекту буде здійснюватися коштами, які виділятимуться в рамках даної Регіональної програми.