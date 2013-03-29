Головне за день: огляд топ-новин
Снігопади повертаються в Україну. Романюка в Італії звільнили з-під варти. Опозиція закликає до повстання.
Детальніша інформаційна картина дня – в нашому огляді
ЗМІ: КНДР готується до можливого ракетного удару по США
КНДР знову приводить свої ракетні війська у стан готовності, погрожуючи США.
Перший віце-прем`єр РФ: Україна не може претендувати на половинчастий статус в МС
Україна не може претендувати на "половинчастий" статус в роботі Митного союзу Росії, Білорусії і Казахстану, заявив перший віце-прем`єр РФ Ігор Шувалов.
Україна у неділю перейде на «літній час»
В Україні 31 березня 2013 року о 3 (третій) години за київським часом вводиться «літній час» переведенням годинникової стрілки на 1 (один) годину вперед.
У Києві через сказ ввели карантин у Деснянському районі
«Карантинні обмеження щодо сказу будуть зняті через два місяці з дня останнього випадку захворювання, за умови виконання всіх заходів, передбачених комплексним планом і чинною інструкцією “Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин”».
У найближчі дні Україну засипле снігом і заллє дощами
Завтра, 30 березня, в Україні очікується зміна погоди: вночі та вранці сильний сніг і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень мокрий сніг з переходом у дощ.
Партія регіонів відзвітувала, що минулого року мала 325 мільйонів доходу
Про це йдеться у фінансовому звіті партії, опублікованому в «Урядовому кур’єрі»
Звільнений за погане прибирання снігу чиновник став головним з надзвичайних ситуацій в Києві
У лютому Рюмшин був звільнений з посади голови Святошинської РДА
Регіонали збирають підписи за відставку свободівця з посади віце-спікера
Фракція Партії регіонів збирає підписи за відставку Кошулинського з посади віце-спікера Верховної Ради.
Аваков: Суд в Італії звільнив Романюка з-під арешту
Колишнього кандидата в народні депутати від «Батьківщини» Віктора Романюка, заарештованого в Італії, за рішенням суду звільнили з міланської в`язниці
Свободу кіпрським капіталам не повернуть ще з місяць
Влада Кіпру визнала, що жорсткий контроль над капіталом залишиться в силі довше, ніж очікувалося, проте пообіцяли скасувати його протягом місяця
У Донецькій області горить Вуглегірська ТЕС (відео)
Площа розповсюдження вогню на покрівлі Вуглегірської ТЕС орієнтовно становить 1,5 тис. кв. метрів. Знайдено тіло одного загиблого.
Дефіцит держбюджету України за січень-лютий перевалив за 2 мільярди
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.
Тягнибок у Тернополі закликав до повстання
Виступаючи на мітингу "Вставай, Україно!", він наголосив, що годі уже українській нації терпіти обкрадання, приниження та обман від нинішньої влади.