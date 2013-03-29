Головне за день: огляд топ-новин

20:00, 29 березня 2013
Суспільство
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Снігопади повертаються в Україну. Романюка в Італії звільнили з-під варти. Опозиція закликає до повстання.

Детальніша інформаційна картина дня – в нашому огляді

ЗМІ: КНДР готується до можливого ракетного удару по США

КНДР знову приводить свої ракетні війська у стан готовності, погрожуючи США.

Перший віце-прем`єр РФ: Україна не може претендувати на половинчастий статус в МС

Україна не може претендувати на "половинчастий" статус в роботі Митного союзу Росії, Білорусії і Казахстану, заявив перший віце-прем`єр РФ Ігор Шувалов.

Україна у неділю перейде на «літній час»

В Україні 31 березня 2013 року о 3 (третій) години за київським часом вводиться «літній час» переведенням годинникової стрілки на 1 (один) годину вперед.

У Києві через сказ ввели карантин у Деснянському районі

«Карантинні обмеження щодо сказу будуть зняті через два місяці з дня останнього випадку захворювання, за умови виконання всіх заходів, передбачених комплексним планом і чинною інструкцією “Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин”».

У найближчі дні Україну засипле снігом і заллє дощами

Завтра, 30 березня, в Україні очікується зміна погоди: вночі та вранці сильний сніг і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень мокрий сніг з переходом у дощ.

Партія регіонів відзвітувала, що минулого року мала 325 мільйонів доходу

Про це йдеться у фінансовому звіті партії, опублікованому в «Урядовому кур’єрі»

Звільнений за погане прибирання снігу чиновник став головним з надзвичайних ситуацій в Києві

У лютому Рюмшин був звільнений з посади голови Святошинської РДА

Регіонали збирають підписи за відставку свободівця з посади віце-спікера

Фракція Партії регіонів збирає підписи за відставку Кошулинського з посади віце-спікера Верховної Ради.

Аваков: Суд в Італії звільнив Романюка з-під арешту

Колишнього кандидата в народні депутати від «Батьківщини» Віктора Романюка, заарештованого в Італії, за рішенням суду звільнили з міланської в`язниці

Свободу кіпрським капіталам не повернуть ще з місяць

Влада Кіпру визнала, що жорсткий контроль над капіталом залишиться в силі довше, ніж очікувалося, проте пообіцяли скасувати його протягом місяця

У Донецькій області горить Вуглегірська ТЕС (відео)

Площа розповсюдження вогню на покрівлі Вуглегірської ТЕС орієнтовно становить 1,5 тис. кв. метрів. Знайдено тіло одного загиблого.

Дефіцит держбюджету України за січень-лютий перевалив за 2 мільярди

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Тягнибок у Тернополі закликав до повстання

Виступаючи на мітингу "Вставай, Україно!", він наголосив, що годі уже українській нації терпіти обкрадання, приниження та обман від нинішньої влади.

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