Депутат пропонує обмежити Нацбанк у праві обмежувати громадян

Про це йдеться в законопроекті про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо встановлення граничних сум розрахунків готівкою), який зареєстровано в парламенті 28 березня (№2641).

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект розроблено з метою приведення норм Цивільного кодексу, що дозволяють Національному банку встановлювати граничні суми розрахунків готівкою, у відповідність із нормами Конституції України. Як пояснює депутат, стаття 92 Конституції передбачає, що правовий режим власності визначається виключно законами України, при цьому грошові кошти відповідно до законодавства є об'єктом права власності, й граничні суми розрахунків повинні встановлюватися законом.

Ю.Дерев‘янка обрано народним депутатом по одному з мажоритарних округів України.

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Як повідомляв УНІАН, на офіційному сайті НБУ оприлюднено проект постанови про встановлення граничної суми готівкового розрахунку для громадського обговорення, яке продовжиться до 8 квітня. Проект передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися в готівковій формі, а також обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн.