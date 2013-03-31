У Китаї вже двоє людей померли від нового виду пташиного грипу

Як передає РІА Новости з посиланням на державний комітет КНР по охороні здоров`я і плануванню народжуваності, у суботу спеціальна комісія експертів підтвердила, що у всіх трьох пацієнтів виявлено саме грип H7N9.

У п`ятницю штам вірусу був одержаний із зразків тканин хворих. Поки не встановлено джерело зараження, а також не відомо, чи є інші заражені цим видом пташиного грипу, зокрема серед 88 осіб, які близько контактували з хворими.

Жертвами пташиного грипу різновиду H7N9 стали двоє жителів Шанхаю - чоловіки у віці 87 і 27 років. Один з них захворів 19 лютого і помер 4 березня. Інший захворів 27 лютого і помер 10 березня. У критичному стані в лікарні міста Нанкін (провінція Цзянсу) залишається мешканка міста Чучжоу (провінція Аньхой), яка захворіла пташиним грипом 9 березня.

Випадків захворювання людей грипом H7N9 раніше ніде в світі не фіксувалося, вакцини проти цього вірусу не існує.