Міліція розкрила "таємницю харківських фонтанів"

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

28 березня до міліції надійшло повідомлення про викрадання невідомими зі складу 513 форсунок від міських фонтанів. Обладнання, яке належить комунальному підприємству «Зеленбуд», зберігалося на території підземної парковки Харківського академічного театру опери та балету (ХАТОБ).

За даним повідомленням було відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

У результаті проведеної роботи міліціонери встановили осіб, причетних до скоєння крадіжки – ними виявилися шестеро осіб віком від 20 до 27 років.

Чоловіки тимчасово працювали підсобними робітниками у власника приміщення підземної парковки театру та виконували там різні будівельні роботи. Таким чином, вони мали доступ до приміщення, де зберігалось устаткування фонтанів.

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Із січня по березень робітники періодично скоювали крадіжки форсунок. Вкрадене майно зловмисники завантажували в автомобіль, який належить їхньому бригадирові та відвозили до пунктів прийму металобрухту. Отримані гроші чоловіки ділили між собою та витрачали на власні потреби.

На одному з пунктів прийому металу працівниками міліції виявили та вилучили 78 одиниць устаткування для фонтанів. Зараз правоохоронці шукають решту викраденого майна.

Крадіям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.