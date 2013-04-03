Банкомат у сільському клубі під Києвом розрізали зваркою

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Київській області, при огляді місця події працівники міліції встановили, що зловмисники потрапили до клубу, зламавши металопластикове вікно.

Бокову стінку металевої обшивки банкомата вона розрізали зварювальним апаратом, звідки викрали касети з грошовими коштами.

До банківської установи (ПАТ «Укрсиббанк»), яка розмістила цей банкомат в орендованому приміщенні клубу, неодноразово надходили листи від Державної служби охорони щодо підключення до системи охоронної сигналізації, але керівництво ці звернення проігнорувало, йдеться у повідомленні.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Речові докази, вилучені з місця події, направлені на експертизу. Проводяться оперативно-розшукові заходи.