Маршрутка здійснила наїзд на вантажівку

Сьогодні на Кільцевій дорозі столиці водій маршрутного мікроавтобуса "Богдан", що рухався у напрямку пл.Одеської, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на припаркований вантажний автомобіль "ГАЗ-3302".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП 9 пасажирів маршрутного мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарень м. Києва.

За попередніми даними, у діях водія автобуса "Богдан", вбачається порушення п.12.1 ПДР України (при виборі в установлених межах безпечної швидкості водій повинен мати змогу постійно контролювати рух автомобіля та безпечно керувати ним).

Мікроавтобус здійснював пасажирські перевезення за маршрутом станція метро „Лук`янівська” - вул.Метрологічна.