Зовнішня торгівля України в цифрах

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за січень-вересень 2007 року становило 6 млрд. 692,8 млн. дол. проти 4 млрд. 273,4 млн. дол. за аналогічний період 2006 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, за підсумками січня-вересня 2007 року, експорт товарів становив 35 млрд. 653,4 млн. дол., імпорт - 42 млрд. 346,2 млн. дол. Порівняно з відповідним періодом минулого року, експорт зріс на 27,6%, імпорт - на 31,5%.

Також повідомляється, що у вересні ц.р. експорт товарів, порівняно з вереснем минулого року, збільшився на 12,1% і становив 4 млрд. 117 млн. дол., імпорт - на 15,9% і становив 4 млрд. 847,2 млн. дол.

Негативне сальдо у вересні 2007 року становило 730,2 млн. дол., у вересні 2006 року - 510,4 млн. дол.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2006 році становило 2 млрд. 973,7 млн. дол. проти позитивного в 1 млрд. 291,8 млн. дол. в 2005 році.

За даними Держкомстату, за підсумками минулого року експорт становив 45 млрд. 873,1 млн. дол. (у 2005 році - 40 млрд. 363,1 млн. дол.), імпорт - 48 млрд. 846,9 млн. дол. (39 млрд. 071,3 млн. дол.).

При цьому експорт товарів у 2006 році становив 38 млрд. 367,7 млн. дол. (у 2005 р. - 34 млрд. 228,4 млн. дол.), імпорт - 45 млрд. 034,5 млн. дол. (36 млрд. 136,3 млн. дол.), негативне сальдо - 6 млрд. 666,8 млн. дол. (у 2005 році негативне сальдо - 1 млрд. 907,9 млн. дол.).

Експорт послуг в 2006 році становив 7 млрд. 505,5 млн. дол. (у 2005 р. - 6 млрд. 134,7 млн. дол.), імпорт з урахуванням міжнародної технічної допомоги - 3 млрд. 812,4 млн. дол. (2 млрд. 935 млн. дол.), позитивне сальдо - 3 млрд. 693,1 млн. дол. (у 2005 р. - 3 млрд. 199,7 млн. дол.).