Ющенко захистив Шухевича у суперечці з ізраїльським політиком

Україна та Ізраїль досліджуватимуть спільну історію, в тому числі Голокосту та діяльності ОУН-УПА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час відвідання музею Голокосту «Яд Вашем», відповідаючи на запитання представників єврейської громадськості.

За словами В.ЮЩЕНКА, він домовився з Президентом Ізраїлю Шимоном ПЕРЕСОМ про створення відповідної робочої групи.

Після завершення огляду експозиції В.ЮЩЕНКО поділився враженнями з журналістами, підкресливши, що Голокост - це колосальна людська трагедія. Президент України зауважив, що ця тема є чутливою і для України, оскільки кожен четвертий єврей, що загинув під час Голокосту, народився в Україні.

В.ЮЩЕНКО розповів, що передав музею “Яд Вашем” свідчення про людей, які загинули під час Голокосту в Україні. Він висловив переконання, що спільна робота України та Ізраїлю з виявлення нових фактів про ті події буде доведена до кінця.

Від імені України В.ЮЩЕНКО висловив єврейському народу співчуття з приводу цієї трагедії. «Ми з вами, ми сумуємо», - сказав Президент.

Крім того, українська делегація передала музею камінь з Бабиного Яру.

Один з керівників меморіалу Йосеф Лапіда заговорив про Романа Шухевича - командира Української повстанської армії (УПА). Як повідомляє РІА "Новости" Лапіда, в`язень нацистських концтаборів, згодом ізраїльський міністр, віце-прем`єр і лідер великої політичної партії, запитав чи відомо президентові, що Шухевич у перші дні Великої Вітчизняної війни очолив львівський погром, який забрав життя чотирьох тисяч євреїв. "У цьому погромі брав участь батальйон "Нахтігаль", командиром якого був герой України Роман Шухевич. Загони, якими він командував в УПА, вбили за час війни тисячі людей. Ми зобов`язані довести до вашого відома, пане президент, що ось такій людині ви дали звання героя України", - говорив ветеран.

Ющенко відповів, що не існує переконливих доказів причетності Шухевича і його сподвижників до каральних акцій. "Упевнений, що Ви не знайдете жодного доказу своїм словам. Жоден архів не підтвердить сьогодні жодної акції карального типу, в якій брали б участь бійці УПА або інші подібні організації", - сказав глава української держави. - Розумію, що багато що з пропаганди радянського типу має силу стереотипів, але ми маємо право говорити, що є інша правда".