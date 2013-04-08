Фонд держмайна планує запровадити «голландські аукціони»
16:38, 08 квітня 2013Суспільство
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ФДМУ планує в 2013 р. запровадити «голландські аукціони», повідомив його голова Олександр Рябченко.
Олександр Рябченко запровадить новацію
Фонд державного майна України (ФДМУ) в 2013 році очікує запровадження та активізації так званих голландських аукціонів, тобто аукціонів на пониження ціни.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, про це заявив голова ФДМУ Олександр Рябченко.Він зазначив, що в Україні накопичилася величезна кількість об'єктів, приватизація яких може бути вельми проблематичною, оскільки майно цих об'єктів сильно переоцінене. В першу чергу, за його словами, йдеться про об'єкти малої приватизації.
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«Це дуже корисний для держави механізм. Хай об'єкти дадуть невеликі гроші, але вони працюватимуть, люди отримуватимуть зарплату», - сказав О.Рябченко.
Нагадаємо, всього в 2013 р. планується отримати від приватизації 10 млрд 900 млн грн.
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