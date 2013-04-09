Пенсіонер у Сербії розстріляв 13 сусідів
11:44, 09 квітня 2013Суспільство
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Житель сербського села Велика Іванча, в 60 кілометрах на південь від Белграда, у вівторок рано вранці розстріляв 13 людей, повідомляє сербське телебачення.
Всі убиті - шість чоловіків, шість жінок і маленька дитина - були сусідами 62-річного Любиша Богданович. Після скоєння злочину чоловік спробував застрелити дружину і покінчити життя самогубством.
На цей момент обидва госпіталізовані у важкому стані. Повідомляється, що у Богдановича був дозвіл на вогнепальну зброю, і до цього моменту у нього не було проблем із законом. Поліція з'ясовує обставини трагедії.
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