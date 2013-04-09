Пенсіонер у Сербії розстріляв 13 сусідів

Всі убиті - шість чоловіків, шість жінок і маленька дитина - були сусідами 62-річного Любиша Богданович. Після скоєння злочину чоловік спробував застрелити дружину і покінчити життя самогубством.

На цей момент обидва госпіталізовані у важкому стані. Повідомляється, що у Богдановича був дозвіл на вогнепальну зброю, і до цього моменту у нього не було проблем із законом. Поліція з'ясовує обставини трагедії.

РІА Новости